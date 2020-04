Matías Rodríguez responde si jugaría en Colo Colo "No, imposible. Ellos tampoco me deben querer"

El tema de jugar o no por un archirrival ha sido protagonista en los último días en lo que respecta al fútbol nacional. En último en manifestarse fue Matías Rodríguez, el lateral derecho y capitán de Universidad de Chile.

“¿jugar en Colo Colo? No, imposible. No, no. Y creo que ellos tampoco me querrían. Ir a Colo Colo o la Católica, no lo haría”, dijo tajante el jugador en conversación con La Magia Azul.

Respecto al brillante proceso de Jorge Sampaoli en la U sostuvo que el entrenador “tuvo la suerte de que el mensaje fuera claro desde el minuto cero, y armar un grupo de gente joven con muchas ganas. En el primer partido perdimos 2-0 contra Cruz Azul, pero en el primer tiempo corrimos de forma increíble. Los mexicanos nos decían: dejen de correr. Nos hablábamos sentíamos que no íbamos a aguantar. Pero la confianza y la convicción que agarramos partido a partido marcaron la diferencia”.

Además tuvo elogios para el joven Camilo Moya: “creo que es del estilo de Marcelo Díaz. Sí. Tiene una carrera por muy linda por delante, es un chico sencillo, tranquilo y trabajador. Labura en silencio, y ese silencio habla por sí solo. Es fundamental tenerlo hoy por su juego en la salida y el descanso que te permite cuando salen los laterales”.

Hasta el parón, los azules mostraban un cambio respecto al desastroso rendimiento del año pasado y el cuadro universitario ocupa la cuarta posición en la tabla del Torneo Nacional.

“Nosotros vamos a luchar hasta el final, es una linda posibilidad. Cuando se retome todos los que están arriba están a doble competición y nosotros no. Tenemos que pelear el título”, sentenció.