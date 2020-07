Matías Rodríguez quiere la nacionalidad para retirarse en Universidad de Chile: "Este es mi lugar en el mundo"

Matías Rodríguez tiene 34 años, y pese a tener un buen nivel y ser muy querido en Universidad de Chile, su edad le ha obligado a pensar en su futuro, y pese a que le gustaría retirarse como azul, no descartó jugar en otros equipos.

En diálogo con el programa Despelotados, el argentino aseguró que el la U es su hogar:

Pero el lateral es realista y sabe que el cupo de extranjero es todo un tema a la hora de que los clubes busquen refuerzos, por lo que pretende nacionalizarse para tener más opciones en caso de una eventual salida de Universidad de Chile:

Por último, el trasandino reafirmó su deseo de seguir defendiendo la camiseta azul hasta que llegue su hora de colgar los botines:

"No estoy cerrado a quedarme acá (Chile), creo que todavía me quedan un par de años más para jugar y en esto del fútbol, un día estás acá y luego, en otro lado del mundo. Me gustaría retirarme en el club, en cuatro años, pero hay que ver si el club me quiere", reflexionó Rodríguez.