Matías Rodríguez por incidentes en el Nacional: “Estamos con las protestas, siempre que sean pacíficas”

A pesar del categórico triunfo de Universidad de Chile sobre Curicó Unido por 5-1, los incidentes al interior y exterior del Estadio Nacional marcaron la jornada, porque hinchas de la U se enfrentaron con Carabineros para hacer sentir sus demandas sociales.

En ese sentido, el defensor Matías Rodríguez no quedó indiferente ante la situación y señaló que “nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando por la sociedad. Somos seres humanos y vivimos en el país, me pone mal lo que está pasando. Estamos con las protestas, siempre que sean pacíficas, esperemos que mejore esto”.

Al ser consultado por el triunfo, expresó que “veníamos trabajando bien, no se nos estaba dando, pero salieron los goles. Que mejor que los hagan los delanteros, que sigan así”.

Ahora la U se deberá enfocar en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre, duelo que está programado para el martes 4 de febrero a las 19:15 horas en el Estadio Nacional.