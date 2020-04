Matías Rodríguez le pega un palo a Yeferson Soteldo y explica por qué celebra con la cara arrugada

El receso del fútbol chileno ha permitido que diversos integrantes de la gran familia del fútbol se explayen en entrevistas en directo a través de diversas plataformas. Es el caso de Matías Rodríguez, quien dialogó con Rodrigo Sepúlveda a través de su canal de Youtube.

El capitán de Universidad de Chile reveló algunos aspectos de su intimidad. Como la relación que tuvo con Yeferson Soteldo, el jugador que no pierde oportunidad para lanzarle mala onda a la U después de su partida al Santos de Brasil.

El venezolano no dejó buenos recuerdos en el CDA. "Yo tenía un entrenador al que siempre le decía que me lo pusiera (a jugar) en contra, pero nunca me lo quiso poner. Creo que contesté, ¿no?", explicó Rodríguez al ser consultado por el Enano.

También recordó la razón de la tradicional forma que tiene de celebrar los goles, cuando enseña tres dedos hacia la tribuna y luego arruga la cara en una curiosa mueca. "Los tres dedos son por mi mujer y mis hijos, y la cara es por Gerardo Pelusso", reconoció.

"Cuando recién llegué a la U fuimos a jugar un amistoso a Coquimbo. Me hacen una jugada antigua y caí en la trampa del rival. Pelusso me dijo 'muchacho, te comiste la bobita' y me hace la cara", reveló.

"Y estaba hablando con (Esteban) Coco Conde y me dijo 'si haces un gol por favor haz la carita'. Y justo se dio que hice la carita y como tuvo repercusión le seguí dando no más. Creo que Pelusso no sabe todavía, ahora se va a enterar", comentó entre risas.