Matías Rodríguez confiesa su gran sueño: “Me gustaría retirarme a los 50 años en Universidad de Chile”

No cabe duda de que Matías Rodríguez es un referente de Universidad de Chile, además de ser uno de los últimos jugadores del actual plantel que consiguieron esa histórica Copa Sudamericana de 2011.

En ese sentido, el defensor con más goles con la camiseta de la U conversó con Manuel de Tezanos en el programa #BalongExtra sobre sus sueños, si ya piensa en el retiro y de la deuda que tienen enfrentando a Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Obviamente que me gustaría retirarme en la U a los 50 años, pero yo tengo contrato por un tiempo y no sé si dejaré la actividad en el tiempo que tengo acá”, partió comentando el trasandino, quien termina contrato con la U en diciembre de 2020.

Rodríguez es el defensor más goleador en la historia de la U. (FOTO: Agencia Uno)

“No sé dónde voy a terminar jugando y no me veo en el corto plazo retirándome (…) Es imposible que pueda jugar en Colo Colo o la UC. Hace un año y medio, cuando estaba renovando se me mencionó en la UC y ya me estaban insultando de los dos lados”, complementó.

Sobre la deuda que tienen de ganar en el Monumental, expresó que “en lo personal, tengo varios clásicos jugados como local y visitante. Me ha tocado disfrutar y reír mucho, pero también he sufrido bastante”.

Complementó que “son partidos que marcan. Me lo dijo Miguel Pinto apenas llegué. Lamentablemente no podemos revertir la racha esa en el Monumental, pero siempre he dicho que tenemos una nueva posibilidad”.

Sin embargo, el lateral derecho no pierde la esperanza y aseguró que seguirá luchando para cortar esa mala racha. “Si no puedo hoy, voy a seguir insistiendo hasta el día que pueda, cuando eso pase, ya no podré hacer más, pero tengo la ilusión de que cada vez que voy, podemos ganar. Cómo lo hacemos, a la gente no le va a importar. Hemos pasado con el mejor plantel en el que he estado y no hemos podido ganar, también con otros y tampoco lo hemos hecho. Ojalá tuviera la fórmula para ir y hacerlo”, sentenció.

Recordemos que Rodríguez suma nueve títulos con Universidad de Chile (cinco Campeonato Nacionales, dos Copa Chila, una Supercopa y una Copa Sudamericana).