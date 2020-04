Matías Rodríguez: "Ojalá tuviese la fórmula para ir al Monumental y poder ganar"

En septiembre se cumplirán 19 años de la última victoria de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el estadio Monumental, una marca que se ha convertido en un tabú para el elenco azul y que cada temporada cuenta una nueva historia.

Pero en la U se hacen cargo. Así lo reconoció el capitán, Matías Rodríguez, quien aprovechó el canal de Youtube de Rodrigo Sepúlveda para reconocer una situación que aflige tanto a los jugadores como a los hinchas.

"Ojalá tuviese la fórmula para ir a ese estadio y poder ganar", arrancó el Mati. "Muchas veces hemos ido como favoritos, como en 2011, con el mejor rendimiento nuestro y de muchos jugadores y no lo pudimos lograr", asume.

¿Es un tema mental? Según el argentino, "en cierto modo, sí. Pero son miedos, o sea no miedos, son cosas en la cabeza que te tienes que sacar".

Y una mochila para cada entrenador que llega al CDA: "Cada vez que viene un técnico nuevo, lo que normalmente la gente le dice es hay que ganar en el Monumental. Lo primero que te dicen. Y ellos dicen por qué a mi me traen esto de veinte años".

"A mí que me midan porque gane éste, no por todo lo que pasó antes. Y es lo que más queremos nosotros es ganar y darle esa alegría a la gente. Lo que más quiero, una de las cosas que me faltan es ganar ahí, nada más", resume el lateral universitario.

Por último, y consultado sobre si prefiere ganar el campeonato o celebrar una victoria en Macul, Rodríguez no tiene dudas. "Ganar el título. Si me aseguras que voy a ganar el título, no tengo problemas", completa.