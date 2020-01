Matías Rodríguez: "Nuestro primer partido del año es una final contra Colo Colo, pero lo trabajamos bien"

Matías Rodríguez habló en su calidad de capitán de la U en la rueda de prensa previa a la final de la Copa Chile contra Colo Colo. El campeón se definirá este miércoles en el superclásico pactado en Temuco.

¿Formación? “Venimos planificando este partido y los nombres pueden cambiar. Todavía no sabemos el equipo (ríe). Hemos entrenado y uno tiene que tomar los recaudos para el rival que toque, sabemos la calidad que tienen ellos en delantera”, dijo el lateral diestro.

Agregó que “debemos estar concentrados y no quedar mal parados. Es el primer partido del año para nosotros y no es normal arrancar con un superclásico y menos en una final. Mentalmente nos haría muy bien para enfrentar el año. Estamos seguros, confiados; venimos trabajando bien y nos falta algo más de juego, pero son cosas que venimos entrenando desde el 20 de diciembre”.

En Colo Colo aparece Leonardo Valencia, que fichó en el archirrival de la U tras defender la camiseta azul hace algunos años.

“Con Leo no tuve la posibilidad de seguir hablando. Fue parte del plantel y todo, logramos el título pero eso quedó en el pasado. Ahora es otro presente y él está del otro lado. Nada. Le deseo lo mejor, menos mañana. Lo conozco y sé que es un chico que se ha ganado lo que tiene”, expuso.

Consulado por Esteban Paredes y Nicolás Blandi, Rodríguez sentenció “que no juegue ninguno. No, es broma. Nos venimos preparando e, independiente de los nombres de ellos hay que estar concentrados por la calidad que tienen. Al atacar no nos podemos descuidar atrás”.