Matías Rodríguez: "Calculo tres o cuatro años más jugando al fútbol y ojalá que mi retiro sea en la U"

Matías Rodríguez se ha convertido en un emblema de Universidad de Chile. Desde la salida de Johnny Herrera, el argentino se transformó en el capitán del equipo y reafirmó su rol de referente dentro del vestuario azul.

A sus 34 años, Rodríguez analiza su futuro y sueña con retirarse en la U. En el marco del programa “Familia Azul”, el trasandino reconoció que "uno llega a un club y siempre sueña con quedar en la historia. Hoy veo el tiempo, las cosas que logramos, y soy un agradecido. Me bajé el sueldo, pero fue una decisión de familia por lo que estaba pasando".

"Ahora tenemos que pelear por todos los torneos que juguemos. Tengo 34 años y cada vez se acerca más el retiro. He pensado en estar bien físicamente y estirar lo que más pueda, siempre estando competitivo y no ser una carga. Proyecto unos 3-4 años más y ojalá sea en la U", agregó en conversación con Radio Cooperativa.

Finalmente, el capitán azul abordó el posible regreso del fútbol: "Nosotros estamos entrenando hace once días con mucha ilusión de que pueda volver el fútbol. Sabemos que no es fácil, es bastante complicado, pero no perdemos la ilusión de que el fútbol vuelva a más tardar a mediados de agosto. Pero no hay nada confirmado, no hay ninguna fecha".