Matías Caruzzo: "A Parot lo volvía loco en Rosario Central, le decía que no se puede comparar a la U con la UC"

Matías Caruzzo, actual defensa central de Argentinos Juniors y ex jugador de Universidad de Chile, compartió camarín con Alfonso Parot en Rosario Central entre 2018 y 2019.

En conversación con La Magia Azul en RedGol, Caruzzo reveló que en su paso como canallas mantenían viva la rivalidad entre el Chuncho y Universidad Católica.

“A Parot lo vuelvo loco, de vez en cuando cruzamos mensajes, pero me tocó ser compañero de un gran tipo, un fenómeno de compañero. Y estaba esto del ida y vuelta de la Católica y Universidad de Chile”, dijo Caruzzo a La Magia.

Agregó que “claramente ganaba yo, no solamente porque le gané el clásico. Él se defiende que no lo jugó y estuvo en la banca, que no contaba para él”.

Sentenció que “yo le decía lo que era el club y que con lo que moviliza la U no podíamos comparar. Teníamos ese folklore, esa cargada que no va más allá”.

Matías Caruzzo en la U contra la Católica.