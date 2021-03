Mati Rodríguez y su espinita clavada: "Lo que me faltó en la U fue ganar en el Estadio Monumental"

Matías Rodríguez y Universidad de Chile separaron sus caminos luegos de años de triunfos, recuerdos, altos y bajos, sin embargo, el histórico defensor azul se fue del elenco universitario con una gran pena en la mochila: nunca haber podido ganarle a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El multicampeón con la U y ganador de la Copa Sudamericana 2011, se fue contento y agradecido por todo lo vivido junto a la escuadra chuncha, pero en diálogo con DirecTV reveló la espina que le quedó clavada y que siempre le molestará:

"Lo que me faltó en la U fue ganar en el Estadio Monumental. Me hubiese gustado irme del club con eso, no se pudo dar, son cosas del fútbol", comentó Rodríguez.

El defensor agregó: "fuimos incluso el 2011 con uno de los mejores planteles y no ganamos. Ojalá se corte esa racha".

Matías Rodríguez aprovechó la instancia para referirse al criticado Rafael Dudamel, pidiendo paciencia y respeto por su proceso, siempre con el bien de la U en la mira:

"Ojalá lo dejen trabajar tranquilo, le entreguen las herramientas que necesita y que a la U le pueda ir muy bien. Siempre pido tiempo para los entrenadores, no es fácil", reflexionó.

En torno a los rumores que hablaban de su arribo a algún equipo del fútbol criollo, el argentino reveló: "ningún club de Chile me llamó para ir a jugar. Hoy (ayer) me llamó el presidente de Coquimbo Unido, pero yo ya tenía todo cerrado. El interés de Sebastián Beccacece y los desafíos que tienen el club me permitieron tomar la decisión".

Rodríguez volve´rá a Argentina para jugar en Defensa y Justicia.

Matías Rodríguez cerró confirmando su regreso a su país natal para sumarse al elenco comandado por Beccacece:

"Jugaré en Defensa y Justicia. Es un gran desafío. Estaba buscando cambiar de aire luego de dos años muy complicados", finalizó.