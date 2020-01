Mathías Pinto se sincera: “No estaba en los planes de la U, pero me hubiese gustado jugar ahí”

Hace varias temporadas que el fútbol chileno arrastra problemas en la formación de nuevos jugadores. Esta situación se ve acrecentada en los equipos grandes, a excepción de Universidad Católica que es reconocida en el medio como una de las mejores canteras del país.

Sin embargo, la situación de la UC no se ve reflejada en su rival deportivo, porque los canteranos de Universidad de Chile han acusado en varias oportunidades a la institución de priorizar las contrataciones de extranjeros antes de apostar por un jugador formado en casa.

En ese sentido, Mathías Pinto, goleador de la temporada 2019 en la Primera B con Ñublense y actual refuerzo de Coquimbo Unido, no ocultó su desazón de tener que abrirse camino en otros equipos antes que en su alma mater, pero que a pesar de todo está ilusionado de vestir algún día los colores Azules.

“Yo no estaba en los planes de la U. Como jugador formado ahí, me hubiese gustado jugar en la U. No pierdo la ilusión de jugar ahí” señaló a Directv Sports.

Esta situación se ha repetido con otros juveniles como, por ejemplo: Valentín Castellanos, joven formado por la U pero que ante las pocas oportunidades partió a New York City FC. Otros casos son: Yerko Leiva, que la rompió en Unión La Calera y ahora emigró a Necaxa. Otro caso es el portero Gonzalo Collao, que partió a Extremadura de España, Fabián Carmona, entre otros tantos casos.