Mathías Corujo recuerda su salida de Universidad de Chile: "Sebastián Beccacece no quería que entrenara con el equipo"

Buenos recuerdos dejó Mathías Corujo en Universidad de Chile donde fue campeón en el primer campeonato que le tocó jugar.

“Los dos años de la U para mi fueron espectaculares, estoy muy identificado con la U”, le contó rápidamente al CDF definiendo su paso por el país.

Consultado por su abrupta salida, el uruguayo apunta a su mala relación con Sebastián Beccacece. “Tuvimos una conversación, hablé con él le dije que no compartía muchas cosas, no estaba de acuerdo con distintas situaciones y cosas que pasaban dentro del club que no podía seguir aguantando“, aseguró.

Y agrega un duro momento para él. “Iba estar difícil seguir en la U, si él se quedaba. Mi intención era quedarme yo tenía un año más de contrato, la U me había comprado. Beccacece, no quería que fuera entrenar con el primer equipo, tenía que ir con la reserva, pero bueno era el entrenador y tenía que decidir. Me fui de una manera que no quería”, confesó.

Corujo terminó partiendo a San Lorenzo de Almagro, y el entrenador argentino terminó su vínculo unos meses después por los malos resultados del equipo.