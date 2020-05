Mathías Corujo está desesperado por regresar a la U: "Dejaría de lado la parte económica para volver"

Uno de los jugadores uruguayos que dejó huella en Universidad de Chile en los últimos años es el volante Mathías Corujo, quien sueña con volver a vestir la camiseta azul.

El ex seleccionado charrúa, ahora en Sol de América de Paraguay, reveló que le encantaría regresar a la U.

"Si la Universidad de Chile me llama en diciembre le digo sin duda que sí. Pasé grandes momentos en la U. Me encantaría volver. La gente siempre mostró mucho cariño", dijo el Chiche a DirecTV.

Pero eso no fue todo, porque Corujo aseveró que "dejaría la parte económica a un lado para poder jugar nuevamente en la U. Me encantaría, aunque hoy lo veo difícil".

Además, Mathías Corujo recordó cómo se gestó su salida de Universidad de Chile, por allá en 2016, cuando partió a San Lorenzo.

"Mi relación con Beccacece se fue desgastando. No compartía muchas de las cosas que hacía. Yo se lo dije cara a cara. Sabía que mi futuro en la U dependía de su continuidad. Me dijeron que el cuerpo técnico me haría entrenar con la reserva y tuve que irme", contó.