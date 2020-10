Martín Lasarte juega al misterio con el llamado de Universidad de Chile: "Hemos hablado pero últimamente no hemos tenido contactos de esas características"

Horas claves vive Universidad de Chile para decidir la continuidad o no de Hernán Caputto en la banca azul.

Los malos resultados en los últimos partidos han puesto en tela de juicio al DT actual, por eso comenzaron a sonar nombres para reemplazarlo como Rafael Dudamel y Martín Lasarte.

En conversación con Radio Agricultura, el uruguayo reconoce que siempre está en contacto con los azules, pero que hoy no ha recibido ninguna propuesta para volver a ser el entrenador de la U.

“En algún momento, estando en Egipto, me llamaron y preguntaron si estaba dispuesto. En aquel momento estaba con trabajo, contrato y era imposible. Últimamente no he tenido contactos de esas características (negociaciones). De momento, no“, aseguró.

Agregando que “hemos hablado muchas veces durante todo este período y me ha llamado para preguntarme sobre entrenadores. Con Aubert he hablado sobre jugadores uruguayos que podrían aportar“, cerró.

Además confiesa que “tengo buena relación con (Carlos) Heller, (Cristián) Aubert y Sabino (Aguad) que no está en el club”.

El oriental aclara además que no está distanciado del mayor accionista de la U. “Me mandaron una foto de un diario donde dijeron que había tenido un contacto con Heller para limar asperezas. Yo con Heller nunca tuve que limar asperezas porque al final quedó todo bien“, cerró.