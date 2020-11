Rodolfo Neme, ex ayudante de Martín Lasarte: "Le aconsejé a los dirigentes de la U seguir el camino de Universidad Católica"

Pese a que aún no se oficializa la llegada de Martín Lasarte a Universidad de Chile, es un hecho que el uruguayo será el entrenador azul cumpliendo una segunda etapa en el club luego de que llegara a La Cisterna en junio de 2014 y que tuvo una triste salida en diciembre de 2015 con la llegada de Sebastián Beccacece.

Ayudante técnico del charrúa en esa primera experiencia en el equipo universitario fue su compatriota Rodolfo Neme, el que accedió a conversar con Redgol.

"Las segundas vueltas son relativas, yo quiero que le vaya bien a Martín (Lasarte), que haga una buena campaña, él tiene una capacidad para dejar a la U en lugares de privilegio cosa que no ha pasado lamentablemente en los últimos tiempos. Sinceramente deseo que le vaya muy bien", afirma de entrada.

Neme muestra su lado más crítico al considerar que la U está cometiendo un error al cambiar una y otra vez de entrenador.

"Yo creo que el gran problema pasa por los proyectos de equipo que tiene cada club. No se puede hacer un equipo cambiándolo todos los años para salir campeón y yo he conversado con dirigentes de la U y les dije que un ejemplo a seguir es la Católica que no cambiaba técnicos en el formativo, mantenía jefes en el fútbol joven, no cambiaba estructuras en el club y mantenía los procesos de los entrenadores", explica.

En esa misma línea agrega que "obviamente los equipos grandes necesitan ganar y cuando no ganan, comienza la ansiedad, comienzan los nervios y siempre lo resuelven con nosotros los entrenadores, pero son más importantes los proyectos del club o las políticas del club que nosotros los entrenadores, a nosotros nos contratan los equipos y cuando tu llegas a un club con una política deportiva clara, es mucho más fácil".

Neme sólo tiene buenos deseos para su ex jefe, Martín Lasarte. "Ojalá pueda revertir la situación de Universidad de Chile, por la gente que está ahí y le deseo lo mejor, pero creo que debe haber un cambio no sólo en la U, en la gran mayoría de los equipos y que el resultado no sea el objetivo de primera instancia, hay que fijar bases sólidas para que el entrenador que venga tenga la estructura necesaria para poder trabajar y eso se refleja en los futbolistas", asegura.

Respecto a la ingrata salida de Universidad de Chile, el uruguayo afirma que no hay resentimientos.

"Nunca hubo recelo de parte de nosotros. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos errores como también los tuvimos nosotros, no creo que haya habido mala intención, fue un apresuramiento de la dirigencia de contratar un nuevo entrenador, fue mala decisión también del nuevo dt, pero no creo que hubo mala intención", aclara.

Por último, consultado si vendría con Lasarte otra vez a la banca azul, Rodolfo Neme cree que es difícil que Machete lo llame.

"No creo que Martín me llame, no puedo hablar de supuestos, no se dio y no creo que se vaya a dar. Siempre le estaré agradecido por la oportunidad que me dio de trabajar con él varios años donde disfruté mucho, pero él ya debe tener conformado su cuerpo técnico y va a decidir bien así que ojalá le vaya muy bien, él es un compatriota y nos abre puertas", cerró