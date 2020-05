Martín Lasarte: "Me fui de la UC con un sabor de injusticia y ánimo de revancha cuando apareció la U"

Martín Lasarte llegó como técnico a Universidad Católica en 2012 y con la UC armó un equipazo. Sin embargo, con La Franja no pudo coronarse campeón pese a lo mereció en varias oportunidades y desde San Carlos arribó a la U.

En diálogo con La Magia Azul en RedGol, Machete contó cómo se dio su paso directo desde de los cruzados al clásico rival azul.

“Nos fuimos de la Católica con un sabor de que no era justo. El fútbol no fue justo con nosotros. Todos hicimos un trabajo muy bueno, directiva, jugadores… Fuimos el equipo que más puntos hizo, peleamos todos los torneos: la Copa Chile que gana la U, el campeonato que gana la Unión Española, el otro que gana O’Higgins, llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana”, dijo Lasarte.

Añadió que “después teníamos que dar un paso al costado porque pensábamos que el club necesitaba otra cabeza para remover la situación. Y en nuestro interior nos quedó ese ánimo de revancha, de decir ‘qué increíble, hicimos las cosas así pero no obtuvimos los resultados’”.

Agrega: “y cuando aparece la posibilidad de la U me gustó, porque había un ambiente un poco depresivo, pesimista y sabía que lo podíamos corregir”.

Lasarte fue DT de la Católica antes de llegar a la U.

Pero Lasarte pudo completar el triplete y estuvo dentro de la órbita de Colo Colo como posible sucesor de Mario Salas tras la salida del Comandante de la banca alba.

“Lo de Colo Colo en realidad fue aparentemente una intención, y yo lo valoro. Si te miran así de un archirrival significa que algo bueno hiciste, algo dejaste. Pero no se dio esa situación. No quise participar de la posibilidad entre los entrenadores que tenían porque no estaba en condiciones por otras cosas. No sé si fue tan real o no”, sentenció.