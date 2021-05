Mario Sandoval no se preocupa por ahora de la Roja: "Es muy pronto para decir que me ilusiono con la selección"

Las críticas contra Universidad de Chile y Rafael Dudamel no se detienen en el Campeonato Nacional. Los azules vencieron a Santiago Wanderers por la cuenta mínima, pero el mal juego que han mostrado en las últimas jornadas tienen en tela de juicio la continuidad del DT.

En el encuentro con los caturros, el venezolano sufrió la baja de Marcelo Cañete, quien duró apenas dos minutos en cancha antes de salir lesionado. En su lugar ingresó Mario Sandoval, uno que hace tiempo busca ganarse un lugar en el esquema titular.

Este martes en conferencia de prensa el volante analizó lo que fue su participación ante Wanderers. "Hubo poco tiempo para darme indicaciones, pero en la semana siempre estamos alternando con Chelo o Camilo (Moya). No hubo nada de otro mundo, se entró a hacer lo que se trabajó en la semana y me sentí bien en ese puesto".

Sandoval no piensa en la Roja y busca levantar a la U de su mal momento. Foto: Agencia Uno

Sandoval también explicó lo que puede sumar a la hora de salir a la cancha. "Lo que puedo aportar es más tranquilidad, elaborar mejor la jugada antes de llegar al arco. A veces nos apuramos en ese sentido. Puedo dar una salida limpia al equipo, por ahí un pase filtrado. Un poco más de tenencia y tranquilidad".

No piensa en la Roja

La tarde de este martes, Martín Lasarte entregó la nómina para el segundo microciclo de la selección chilena. En ella no aparece Sandoval, pero no es algo que le genere preocupación por ahora.

"Creo que es muy pronto para decir que me ilusiono con la selección. Si preguntas a todos los jugadores de Chile, todos lo hacen, pero tengo que ser realista. He jugado poco, he aportado con lo que sé, voy de a poco. Si me toca jugar, aportaré con lo mío y si de ahí viene una nómina, bienvenido será, me pondría muy feliz" lanzó.

El volante también se dio el tiempo de adelantar el choque con Deportes Antofagasta. "Estamos unidos, con ganas de ser protagonistas y ganar esos tres puntos jugando mejor. Yo en lo personal estoy bien, contento por jugar y ganar, veremos qué pasa".

"Siempre es complicado ir a jugar allá, pero como hemos dicho, ya es hora de preocuparse de nosotros, de ser protagonistas y que ellos se preocupen de nosotros. Vamos con la convicción de ganar, de traer los tres puntos y subir el nivel del partido anterior", cerró.