Universidad de Chile viene de golear a domicilio al puntero Unión La Calera ratificando el gran alza que han tenido de la mano de su entrenador interino Esteban Valencia.

En conversación con La Magia Azul, Mario Sandoval no sólo reconoce el aporte del Huevo, entrega detalles de un momento vivido por el plantel y que cambió todo en la U.

"El profe transmite tranquilidad, te da confianza, pero también hay un cambio en el plantel, cuando se fue Dudamel tuvimos una charla, conversamos internamente, teníamos que mejorar, cambiar la actitud, correr más, ser más agresivos", relató.

Universidad de Chile ha experimentado un cambio que se plasma en la cancha con un equipo mucho más vertical (Agencia Uno)

Y en esa línea el volante asegura que la U está "bien, con mucha confianza, el equipo ha subido el nivel físico y eso se ha notado en la agresividad para recuperar el balón, la intensidad".

Respecto a su rendimiento, Sandoval cree que "uno va mejorando con el correr de los partidos, el cuerpo se va acomodando a tu fondo físico, además el equipo ha mejorado, hay un cambio de actitud que es contagioso, ves que todos corren y meten uno quiere entrar y darle".

Sobre que debe mejorar Universidad de Chile, el ex Unión Española cree que deben "mantener la agresividad cuando no tenemos el balón, y cuando la tenemos tener más tranquilidad, no apurarnos, nos pasó ante Cobresal, donde nos apuramos, estuvimos erráticos, también me gustaría que remataramos más al arco".