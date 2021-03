Mario Sandoval presentado en la U: "No siento un peso por ser primo de Charles Aránguiz, él se preocupa de lo suyo y yo de mío"

El mediocampista de 29 años, Mario Sandoval, ya es jugador de Universidad de Chile y este lunes fue presentado oficialmente en la conferencia de presa de rigor junto a Tonathan Andía. El primo de Charles Aránguiz llega a un club donde el actual volante del Bayer Leverkusen es más que ídolo.

“Hablé con él, más que todo por una conversación familiar, nos dio consejos generales. Conmigo no ha hablado personalmente. Creo que no tengo peso por ser su primo, mi carrera la he hecho, sea buena o mala, prácticamente con mis cosas. Charles ha estado preocupado de lo suyo y yo de lo mío. No es un peso, para nada. Creo que uno de los fuertes de mi capacidad es una buena pegada. Quiero consolidarme, ganarme un puesto primero y después ver si se puede hacer una comparación con mi primo (Charles) o Marcelo Díaz”, dijo Sandoval.

El ex Unión Española agregó que “llegar a un club grande me lo tomo con mucha felicidad y orgullo, con la responsabilidad de representar esta camiseta. Siento que estoy preparado y hay que demostrarlo”.

“Llegar a un club grande no es para competir sólo, siempre hay otros grandes futbolistas, y eso te hace mejor jugador. Una competencia importante te hace crecer. Me lo tomo de la mejor manera para sacarme mejor rendimiento para ganarme la camiseta”, complementó.

En el mediocampo azul, Sandoval deberá pelearle el puesto a Gonzalo Espinoza y/o Camilo Moya: “no va a ser fácil jugar, nadie regala nada y es lindo pelear el puesto con grande jugadores”, sostuvo.

Sentenció que “hace un año y medio, un poco más, estaba peleando una liguilla de ascenso y ahora me toca jugar una pre Libertadores. Estoy cumpliendo sueños y espero responderle a esta camiseta”.