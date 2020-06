Marcos Riquelme: "Mi representante ha tenido una conversación con Tinelli en el último mercado de pases para ir a San Lorenzo"

Marcos Riquelme, el ex delantero de Universidad de Chile, conversó con el periódico argentino Pilar a Diario y aseguró que estuvo cerca de jugar en San Lorenzo en la presente temporada.

Luego de su paso por Universidad de Chile, el Pájaro volvió a Bolivia para jugar otra vez por el Bolivar de La Paz, aunque el delantero reconoce que pudo llegar a San Lorenzo de Almagro.

"Por ahora seguiré ligado a Bolívar. Después, no tengo pensado jugar en Argentina, salvo que me llame un equipo, no te digo un grande, pero alguno importante. Mi representante ha tenido una conversación con Tinelli en el último mercado de pases (diciembre/enero) para ir a San Lorenzo. Fue solamente eso. Una conversación que no se dio", aseguró Riquelme.

Riquelme y Caputto celebran el vibrante triunfo ante Cobresal por Copa Chile (Agencia Uno)

En todo caso el delantero deja en claro que su lugar en el mundo está en el Bolivar, donde es genio y figura.

"Fue donde mejor me sentí, jugando muchos partidos y haciendo varios goles. Conseguí 2 títulos locales, salí goleador en 2018, jugué Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Fue muy bueno", cerró.