Marco Antonio Figueroa se ilusiona con ser el entrenador de Universidad de Chile: "Sería una oportunidad para mi, una revancha como técnico"

Luego de la partida de Darío Franco de la banca de Universidad de Chile en 2013, los azules presentaron como nuevo entrenador a Marco Antonio Figueroa, el que fue cesado antes de iniciar la participación de la U en la Copa Libertadores del 2014.

Siete años después de ese episodio, el Fantasma no le cierra la puerta al cuadro laico, y a sabiendas de que buscan DT, se ilusiona con una revancha en ese puesto.

"Sería justo por como me fui, tengo ese recuerdo de ser el último técnico chileno en ganarle a Independiente del Valle allá, con un equipo lleno de lesionados", le confiesa Figueroa a Redgol.

El hoy radicado en México, cuenta que "mucha gente no sabe pero cuando yo llegué a la U, fui solo, no fui con cuerpo técnico, era la exigencia y acepté, fue un error que asumo, no debí aceptar ese desafío, no".

Figueroa dice que le llama la atención el desafío porque "me gustaría ir ahora con mi cuerpo técnico porque creo que la U tiene una generación de jóvenes muy buena. La U no le ha atinado al técnico idóneo para hacer jugar a esa generación, los jóvenes tienen muy talento".

Y en esa misma línea, declara que "sería una oportunidad para mi, una revancha como técnico y para ellos llevar a un cuerpo médico completo. Siempre es importante que un entrenador lleve a su gente porque se va a sentir más tranquilo".