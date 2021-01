Marcelo Vega: "El plantel de Universidad de Chile no quiere a Rafael Dudamel, no lo pasan, no lo soportan"

En Universidad de Chile no se respira tranquilidad tras el empate contra Deportes Iquique, menos aún tras la victoria de Coquimbo Unido contra Unión Española que mete a los azules en puesto de liguilla de promoción a la Primera B. Este martes Rafael Dudamel confirmó y explicó por qué terminó de forma anticipada una práctica en la previa del duelo contra los Dragones Celestes.

Pero no es la única complicación que vive el DT, pues se suma el encontrón con Cristián Leiva y el insulto a Matías Donoso sobre el final del partido contra Iquique. Incluso, según información de Radio ADN, la U tiene definido cesar al técnico si la U no le gana este viernes a Coquimbo.

Según manifestó el periodista Danilo Díaz, de confirmarse la salida de Dudamel, Universidad de Chile tiene pensado ir por un técnico chileno para completar el Torneo Nacional y un posible duelo por la permeancia en Primera A.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Vega, consideró que el plantel de la U está en guerra con Dudamel y asegura que los jugadores lisa y llanamente no soportan al venezolano.

“Pasó muchas veces, yo lo viví, (el DT) paraba los entrenamientos ahí: ¿sabes qué? ¡Vámonos! Se daba cuenta el técnico que tiene problemas. Cuando dice un camarín quebrado no es entre los jugadores, el plantel con Dudamel, no lo quieren, no lo pasan, no lo soportan”, dijo el Toby.

Sentencia que “no me sorprenden estas reacciones de Dudamel, ya lo vivió en las inferiores de Venezuela, el mamahuevo, cuando pega el combo en el pecho. Lo tuvo con el tema del desgarro que para algunos es fuerte, para otros no, contra Colo Colo. Y lo tiene ahora. Para mí también es fuerte que le diga a su jugador: tómalo y que se desgarre. Es ir en contra de los principios”.