Marcelo Vega advierte tajante a Universidad de Chile: "Con este equipo va a pelear nuevamente el descenso"

Marcelo Vega entregó su tajante opinión de lo que le espera a Universidad de Chile de cara al 2020, tras un año en que el Chuncho sufrió casi toda la temporada y hasta el final con la opción de perder la categoría.

Por el momento, la U tiene oficialmente sólo el fichaje de Fernando Cornejo, a espera que se decante el tema de Walter Montillo. Pablo Aránguiz y Luis del Pino Mago están cerca, pero el éxodo fue masivo.

Johnny Herrera, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Nicolás Oroz, Leonardo Fernández, Pablo Parra, Rafael Caroca, Leandro Benegas y Matías Campos López partieron de la U, sin contar la teleserie de Matías Rodríguez, que por ahora está más fuera que dentro.

“La U va a pelear el descenso con este equipo. Con el plantel que tenía antes le costó, imagínate con estos jugadores. Es un equipo liviano, con dos centrales lentos, nadie que tenga el peso para echarse el equipo encima y pocas alternativas de cambio”, dijo el Toby en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

Agregó que “las declaraciones de José Luis Navarrete el otro día no fueron acertadas. Claudio (Borghi) lo dijo, si yo fuera hincha de la U no me gustarían estas palabras del presidente de Azul Azul: vamos a tratar de no descender a final de cuentas…”.

Siguió complementando: “ya deberían haber hecho un equipo para pelear el campeonato con todos los problemas que pasaron. La U no tiene un plantel, más allá de algunos nombres que se están incorporando”.

Por último sentenció que “lo de Montillo puede ser una apuesta, hizo 15 goles cuando estuvo acá en dos años, ahora con más edad hay que ver cómo llega. Así como está, a la U no le va a ir bien. ¿No hay plata? Si se va al descenso le va a salir mucho más caro”.