Marcelo Salas aclara uno de los mitos de su carrera en la Universidad de Chile en Memorabiblia: "A Colo Colo nunca fui"

Este viernes se estrenará el segundo capítulo de la serie Memorabiblia de CDF, una producción documental que se centrará en el emocionante Campeonato Nacional 1995, que tuvo a la Universidad de Chile como bicampeón, y donde varias figuras brillaron en distintos clubes que pelearon aquel torneo.

Uno de los testimonios que tendrá este capítulo es el de Marcelo Salas. El Matador se revelará en esos años como una de las máximas figuras del equipo dirigido por Jorge Lulo Socías, y dejando atrás la chapa de promesa juvenil. En el capíutlo que se emitirá en su totalidad este viernes, el oriundo de Temuco aclara uno de los rumores que lo ligaban en Colo Colo.

"Me avisaron que me podía probar en la Universidad de Chile, y si no, quedaba en Palestino (...) A Colo Colo nunca fui, eso es un mito urbano", sentenció el ídolo azul al espacio documental.

Y es que tras un brillante Campeonato Nacional en 1995, Marcelo Salas es transferido a River Plate de Argentina, donde también deslumbrará con su talento y ganará cinco títulos con el cuadro Millonario, y marcando 46 goles.

Este nuevo capítulo de Memorabiblia, emitido en las pantallas de CDF, también dedicará pasajes a la triste partida de Raimundo Tupper, uno de los momentos más dolorosos del fútbol chileno. Aldo Schiappacasse, entonces editor de Zoom Deportivo de TVN, Cristián Romero, exdefensa de la Universidad de Chile, y Juvenal Olmos relatarán lo que vivieron en aquel entonces sobre esta noticia.

La muerte de Raimundo Tupper marcó aquel año 1995 en el fútbol chileno. Su partida no dejó a nadie indiferente, y es un episodio que también se revive en el segundo capítulo de Memorabiblia.

Además, también se recordará a Juan Carlos Ibáñez, el Bombero, quien a los 46 años falleció en un confuso incidente en la provincia del Chaco, en Argentina, y fue puntal de la campaña de la Universidad de Chile en la temporada 1994.

Marcelo Salas es uno de los testimonios que se podrán ver en el nuevo capítulo de Memorabiblia de CDF, que este viernes se podrá ver en todas sus plataformas.

Memorabiblia estrenará su segundo capítulo este viernes 14 de agosto a las 20:15 hrs, y se podrá ver en todas las señales de CDF (CDF Básico, CDF Premium y CDF HD, además de Estadio CDF). Cabe señalar que CDF Premium, HD y Estadio CDF se encuentran liberadas desde el mes de abril por la contingencia.