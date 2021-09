Sin lugar a dudas que Marcelo Morales es el proyecto joven más importante que tiene Universidad de Chile por sus condiciones y temperamento. Con apenas 17 años reemplazó en el puesto al histórico Jean Beausejour y lo ha hecho tan bien que los azules ni pensaron en reforzarse en esa posición.

Eso sí, hubo un pasaje oscuro para el joven porque cuando Rafael Dudamel era el entrenador de la U, declaró que no podría pelear el título con un juvenil en defensa.

En entrevista con Redgol el Chelo recuerda este episodio. "Yo lo escuché y me lo comentaron, y es derecho de cada persona lo que dice, pero yo me entrené más para demostrarle que un jugador joven si puede estar a la altura de los jugadores grandes del plantel y que podemos ganar con un lateral joven", afirmó sin rencores.

Con una sonrisa de oreja a preja repite que "me entrené con todo para demostrarle lo contrario".

En todo caso, lejos de estar enojado, herido o molesto por los dichos del venezolano, Morales dio vuelta la página e incluso se atreve a decir que está agradecido de su ex entrenador.

"Estoy agradecido de Rafael Dudamel porque me hizo jugar, me mantuvo en el equipo y creo que él tuvo errores pero es cosa del equipo y del entrenador", afirmó.

El lateral izquierdo de la U, también tuvo elogiosos conceptos para Esteban Valencia, su actual DT en Universidad de Chile.

"El Profe Valencia me dio librertad y me dio confianza que es algo que es importante para un jugador, me dio mucho cariño, me arregló el esquema, mi estilo de juego y me ayudó mucho a crecer", cerró.