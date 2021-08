Universidad de Chile tendrá libre esta fecha que se juega a mitad de semana en el Campeonato Nacional, algo que esperan no frene la levantada en el juego que han tenido de la mano del entrenador Estaban Valencia.

Por lo mismo, el jugador azul Marcelo Morales, quien ha sido pieza destacada en el repunte, analizó su temporada, donde se ha consolidado como titular como lateral izquierdo y agradeció los consejos que recibió de parte del ex azul Jean Beausejour.

“Con Bose tenemos una relación muy linda, me ayudó bastante en cómo jugar en mi posición. Él es experimentado y todos sabemos la calidad de jugador y lo que ha conseguido a nivel nacional e internacional. Con él tenemos relación muy linda, me ayudó mejorar detalles y fueron muy gratas las palabras que me dijo a nivel personal y en público”, comentó Morales.

En ese sentido, el formado en la Universidad de Chile precisó que, pese a que ha sido titular la mayor parte de este año, todavía mantiene los pies en la tierra, para no arruinar su carrera profesional.

“Siempre ha sido jugador bajo perfil, tranquilo, no he sido de los jugadores que se va el humo a la cabeza. También me apoya harto mi familia, que siempre me ayuda, me acoge y me pegan el tirón de orejas cuando me porto mal o se me escapa algo. Pero lo llevo bien y tranquilo. Aún no he conseguido nada, tengo que seguir trabajando para alcanzar mayor experiencia porque hay muchos jugadores que quedan en el camino y yo tengo que seguir trabajando para no ser uno de ellos”, destacó.

Marcelo Morales en la victoria ante La Calera | Foto: Agencia Uno

Por lo mismo, pensando en que la Universidad de Chile puede traer tres refuerzos donde se abrió el libro de pases, el lateral no se siente incómodo.

“Si traen un lateral izquierdo lo veo con buenos ojos, tengo que seguir preparándome, persona que traigan, si es extranjero o chileno, tengo que pelearla, ganarme un puesto sano y seguir trabajando”, precisó Morales.