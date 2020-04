Marcelo Díaz y su potente sentimiento azul: "Llevar la U en el pecho es lo más lindo que hay"

Marcelo Díaz es uno de los jugadores más importantes de Universidad de Chile en el último tiempo, ganando una Copa Sudamericana y multicampeón con el equipo de sus amores.

En una conversación con Diego Rivarola, Carepato reveló lo lindo que es ser para él hincha de la U y que cumplió un sueño al vestir la camiseta azul.

"Llevar la U en el pecho es lo más lindo que hay. Estaba nervioso y sigo nervioso, es porque estamos en contacto con la gente de la U. Es por la U. Doy entrevistas a otras partes y no me pasa. Estar conversando con la página de la U, contigo, que la gente esté escuchando me pone nervioso. Me emociona. Soy así, muy pasional con la U", expresó.

Además agregó que, "creo ser de los pocos jugadores en el mundo que salta de la galería a ser jugador profesional del equipo que fue hincha toda la vida. Yo crecí en la galería. Pasar de ahí a la cancha, a ser jugador de la U… Creo que son muy pocos los que pueden decir eso. Además si le agregas los títulos que conseguí, es mejor aún".

Para finalizar contó que incluso se le pasaba las pelotas por estar viendo a la barra. "Como soy muy sentimental, la gente alentaba y de repente se me pasaban las pelotas porque estaba pendiente de las canciones del la galería", sentenció.