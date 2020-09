Marcelo Díaz le tira un palo a Universidad de Chile: "Mi intención es volver, pero ellos me tienen que querer. No puedo autocontratarme"

El regreso de Marcelo Díaz es uno de los más esperados por los hinchas de Universidad de Chile. El talentoso volante dejó una huella imborrable en el club de su vida en el extraordinario equipo de 2011 bajo las órdenes de Jorge Sampaoli.

En abril de este año, el propio mediocampista de Racing afirmó que espera estar en enero de 2021 de vuelta en la U. Su deseo es pelear la actual Copa Libertadores con la Academia y regresar al equipo de sus amores el año que viene, aunque sabe que no depende solo de él.

En conferencia de prensa en Argentina, el Chelo le tiró un palo a Azul Azul: "Manifesté mi intención de volver a Universidad de Chile, pero el futuro es una incertidumbre, no te puedo decir lo que va a pasar el próximo año. Ellos me tienen que querer porque no puedo autocontratarme".

Por otro lado, el volante de la Academia se refirió al retorno del fútbol chileno: "Se está jugando un fútbol muy intenso, no sé si muy bueno con la pelota en los pies. También ha habido lesiones, pero es normal por la paralización y acá en Argentina espero que vuelva de la mejor manera".

En esa misma línea, Díaz valoró el regreso a los entrenamientos al otro lado de la cordillera: "En lo personal, no siento miedo. Volví a sentirme vivo y hacer lo que me gusta. Obviamente, tengo todos los cuidados necesarios. Estamos muy enfocados en lo que tenemos por delante".

Finalmente, el bicampeón de América manifestó su agradecimiento a los hinchas de la Academia por su cariño: "A la gente de Racing le debo un agradecimiento y, hasta el último día en el club, voy a dejar todo. Me siento como en mi casa".