Marcelo Díaz: "Mi intención es retirarme en la U, pero para eso falta mucho"

El tira y afloja entre Universidad de Chile y Marcelo Díaz suma varios años. Para nadie es duda que el mediocampista de Racing Club pretende retirarse con la U en el pecho, pero los años pasan y el reencuentro no llega.

Pero Carepato no se hace problemas y, en diálogo con ESPN, se refiere especialmente al equipo de sus amores. "Todos saben que mi intención es retirarme en la U de Chile, pero para eso falta mucho", sentencia el doble campeón de América con la selección chilena.

Con 33 años y total vigencia en el fútbol argentino, la opción de colgar los botines sigue lejana para Marcelo. "Creo que me quedan muchos años de carrera. Todavía no me pongo a decidir. Me estoy cuidando mucho para jugar más", advierte.

La Academia está clasificada hace rato a los octavos de final de la Copa Libertadores, con una actuación maciza en su grupo y un registro de cuatro victorias en cinco presentaciones. Pero Díaz prefiere no ilusionarse todavía.

"No somos candidatos a ganar la Copa. Somos un equipo en construcción. Vamos desarrollando mejor la idea cada día", advierte el mediocampista, uno de los tres chilenos que lucen la camiseta blanquiceleste, junto a Gabriel Arias y Eugenio Mena.

"Para ser candidatos sólo falta que pasen los partidos, lleguemos a una final y la ganemos. River tiene ideas claras y Racing tiene las mismas. Lo que se construyó en River es parecido a lo que se está construyendo acá", valora Carepato.

Pese a su buen presente, Marcelo Díaz no aparece en la selección chilena desde 2017. Foto: Agencia Uno

Marcelo Díaz: Becaccece trabaja como demente



Otro destaque de la entrevista de Marcelo Díaz con la cadena internacional estuvo al referirse a Sebastián Beccacece, a quien conoció como ayudante de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile y la selección chilena y hoy dirige Racing.

En ese sentido, asegura que no fue gran cosa la transición de Eduardo Coudet a Beccacece. "No hay muchas diferencias entre el Chacho y Sebastián. El Chacho era muy físico y Sebastián es más de arriesgar desde el fondo", explicó.

"Cada uno lo hizo bien desde su lado. Todos competimos por un puesto. Este proyecto se basa en eso. Lógicamente que Sebastián varía según el rival y trabaja como un demente. Creo que lo hace muy bien”, subraya el mediocentro.

Marcelo Díaz ha tenido una extensa carrera en el extranjero desde su salida de Universidad de Chile en 2012. Partió al Basilea de Suiza y luego transitó por Hamburgo en Alemania, Celta de Vigo en España y los Pumas de la UNAM en México. Llegó en 2018 a Racing.