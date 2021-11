Universidad de Chile está más que complicada con el descenso y enfrenta las última tres fechas del Campeonato Nacional con la obligación de sumar para evitar caer a la Primera B. Los Azules han tenido un cierre de temporada para el olvido, el que podría finalizar con el equipo jugando en otra categoría la próxima campaña.

La situación es delicada al punto de haber generado un quiebre entre el equipo y algunos hinchas, el que quedó de reflejado en el choque con Curicó Unido. Tras aquella derrota, un grupo ingresó a la cancha y agredió a jugadores, aunque con Pablo Aránguiz se superó todo límite, con amenazas de muerte incluidas y que lo obligaron a salir de la convocatoria, dándole la razón a los violentos.

Este miércoles Marcelo Cañete habló en conferencia de prensa y se refirió al momento que vive el club. "Es importante sacar cosas positivas. Creo que son momentos de muchas cosas negativas en el entorno, lo que pasa, lo que se comenta. Es bueno abstraerse de todo eso y lo que pasó el otro, en el primer tiempo con Católica, fue muy bueno".

"En lo táctico y actitud, hemos demostrado poder conseguir buenos resultados en lo que queda de campeonato. Esa es la idea, mantener el nivel y lo que pide el entrenador para plasmarlo dentro del campo. Esperamos corregir lo que nos faltó quizás con Católica para llevarnos un resultado positivo y sacar ventajas", agregó.

Tras ello, Cañete abordó lo ocurrido con Aránguiz, al que salió a respaldar con todo. "Todos somos importantes en este momento, cada jugador está queriendo ayudar para sacar esto adelante. El plantel está comprometido y cada jugador quiere estar. Es importante que estemos unidos, atentos por si el compañero no está bien para poder suplirlo y hacerlo de la mejor manera, el grupo y el club lo necesita. Todos juntos podemos sacar esto adelante".

En esa misma línea, recalcó que no vio el partido de Santiago Wanderers ante Curicó Unido y solo piensa en revertir el presente que vive la U. "Mire el resultado en momentos, pero claramente no está bueno que pase eso por los chicos y todo lo que ya se sabe. Nos enfocamos en nosotros, sabemos que dependemos de nosotros y eso es lo que tenemos que hacer".

El golpe de Colo Colo en lo anímico y el jugar sin hinchas

Desde el Superclásico ante Colo Colo, la U no ha logrado volver al triunfo. El golpe fue letal y así lo asume el propio Cañete. "Lo emocional es muy importante, sobre todo en una institución como la U. Sabemos que no ganamos hace varios partidos y eso en un punto puede pesar, pero como dije antes, al vestir esta camiseta hay que saber convivir con esto, llevar los momentos y más cuando son malos, donde se hace más difícil".

Para luchar por evitar el descenso, tendrán que hacerlo solos luego de ser castigado por cinco partidos sin público. "En lo personal me gustaba jugar con la hinchada, se siente el apoyo y el aliento. A todos mis compañeros también. Quizás no se habló tanto entre nosotros, pero yo me sentía bien, el hincha cantaba, gritaba. Ahora las circunstancias cambiaron, pero nuestro foco es el mismo, que es vencer a O’Higgins y llevarnos los tres puntos. Con o sin hinchas, el objetivo es el mismo", señaló.

Finalmente tuvo palabras para los hinchas de la U. "Con la fe de siempre que nosotros, cada vez que entramos, tratamos de dejar la vida. Es una racha muy mala, que tratamos de pelear para dar vuelta al situación y con la tranquilidad de que cada vez que entramos lo hacemos queriendo vencer siempre y darles una alegría. Todos juntos lo vamos a lograr, tenemos una oportunidad el fin de semana y dejaremos la vida para llevarnos los tres puntos".