Marcelo Cañete reconoce molestia de la U tras quedar fuera de Copa Chile: "Estamos enojados, fue algo que no esperábamos"

Universidad de Chile había terminado la temporada pasada en la parte alta de la tabla de posiciones y, pese a la lucha por el descenso, pintaba para ser protagonista. No obstante, los deseos de los azules fueron todo lo contrario y quedaron eliminados de Copa Libertadores, Copa Chile y están lejos de la lucha por el liderato en el Campeonato Nacional.

Marcelo Cañete, uno de los que era llamado a ser figura, no pudo rendir como se esperaba en la primera parte. De hecho, el jugador sigue en recuperación y prepara su regreso tras lesionarse en el choque ante San Luis de Quillota. Ello lo dejó fuera del duelo con Fernández Vial, donde los estudiantiles fueron eliminados.

En conversación con Deportes en Agricultura, el volante argentina abordó el momento que vive en lo personal y aseguró que "esta semana arranqué con el grupo a hacer una parte. De a poquito nos vamos poniendo al 100%. Todavía me falta para estar a disposición. Vamos de a poco, progresivo, con la experiencia de que la vez pasada. No lo tomamos así, fuimos a la emoción y me terminé resintiendo".

La U sufrió un duro revés al quedar eliminada de Copa Chile ante Fernández Vial. Foto: Agencia Uno

Tras ello, Cañete entró de lleno al presente que atraviesa el plantel. "Sinceramente, estamos muy enojados por la derrota, fue algo que no esperábamos. Si bien no estábamos haciendo las cosas muy bien, quedar eliminado tan repentinamente frustra, pero el equipo está fuerte. Tenemos que mejorar, ser autocríticos y mejorar cada partido, competir al 100 y lograr resultados, que es lo que no se nos está dando".

Para el trasandino, el juego con Valencia ha ido al alza, pero aún falta. "Por momentos nos cuesta jugar bien al fútbol, pero creo que hemos mejorado. En cuanto a marcar más arriba, jugar más con la pelota. Es una mejora mínima, pero hemos intentado más en ese punto, pero tenemos que mejorar mucho. Hay calidad de jugadores para hacerlo, somos los primeros en asumir esa responsabilidad".

"Lo importante es no bajar los brazos, seguir insistiendo, fuerte, porque hay un grupo de jugadores que en cada entrenamiento deja el 100%. Si seguimos por este camino, en un punto conseguiremos resultados y desde ahí avanzar para conseguir los objetivos", agregó.

Cañete también reconoció que no ha estado al nivel que se esperaba. "Cuando llegas a un club es todo nuevo. Si bien habíamos arrancado de buena manera el primer partido por copa, después se desvirtuó todo con el covid, con mi lesión y cuesta. Muchos dirán que busco excusas, pero no es así. No estoy en el nivel que venía jugando el año pasado, pero quiero estar. Quiero sentirme bien y por eso me volví a resentir, porque el tiempo no era el determinado para jugar tantos minutos".

"Uno cuando llega a un lugar quiere demostrar lo mejor y más como venía jugando y la confianza que tenía. De repente pasó todo eso, quedamos fuera de Libertadores, Copa Chile, jugando partidos malos y uno es autocrítico en ese sentido. Sé que debo mejorar mucho, tengo la responsabilidad de hacer jugar al equipo, de aumentar el nivel de mis compañeros, generar esa confianza y sé que lo voy a lograr. Estoy convencido de eso, trabajo todos los días de buena forma", complementó.

Finalmente Cañete insistió en que busca su mejor forma para levantar a los azules. "Me pasó lo de la lesión, pero recuperado lo voy a lograr. Con el tiempo me iré recuperando y volveré a ser el del torneo pasado. Es el foco que tengo, salir de esta situación porque la U no merece estar donde está".