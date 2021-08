Universidad de Chile se olvidó de los malos resultados con Rafael Dudamel y logró un tremendo repunte en el Campeonato Nacional. Los azules cambiaron por completo de la mano de Esteban Valencia y se metieron con todo en la lucha por el liderato de la tabla de posiciones.

Muchos factores pudieron estar perjudicando al elenco estudiantil, pero tras la salida del técnico venezolano el alza futbolística fue evidente. Así lo entiende también Marcelo Cañete, quien no ha logrado mostrar su mejor versión desde que llegó al CDA.

En conversación con El Mercurio, el volante conversó sobre su momento y aseguró que "hubo algunas situaciones como los cambios en la forma de jugar, por los técnicos que han pasado... pero eso no es excusa. Uno tiene que hacerse cargo, porque si no, no mejoras nunca. Yo soy autocrítico. Por más que haya pasado lo que pasó, sé que tengo que mejorar en cada partido".

Cañete aseguró que entre Dudamel y Valencia hay diferencias que queda a la vista con el juego de la U. Foto: Agencia Uno

"Obviamente que no es lo mismo jugar de una u otra forma, con más espacios como lo hacía en Cobresal o con menos como pasa en la U, donde te pican los tobillos. Pero mi debe es adaptarme. Tengo esa rabia de no poder conectarme en la cancha con mis compañeros y hacer jugar al equipo, que creo es lo que nos está faltando y es mi responsabilidad", agregó.

Cañete no esquivó y explicó las diferencias que hay entre Dudamel y Valencia. "Son formas de trabajar totalmente diferentes y también de cómo encaran los partidos. Esteban es más ofensivo, más flexible y te da libertades; Rafael era más defensivo y más estructurado tácticamente. El Huevo le dio alegría al plantel, otra cara y nosotros tratamos de ayudarlo en lo que más podemos, tratando de llevar esa alegría a la cancha".

El volante no se quedó ahí y profundizó en lo que afectó al venezolano. "Lo perjudicó un poco ser tan riguroso en todo y ser tan intransigente, a veces, innecesariamente. Pero tampoco corresponde hablar si ya está. De mi parte le agradezco la confianza que me dio, pero lógicamente hubo detalles que le pasaron la cuenta. Nosotros hicimos lo posible en la cancha para salir adelante, pero no se pudo. Hoy las cosas cambiaron y estamos contentos peleando arriba".

Cañete aprovechó la instancia para hablar sobre la posible continuidad de Valencia al mando de la U. "Él está preparado y lo ha demostrado. Uno ha tenido varios entrenadores y al compararlos se da cuenta que el huevo lo hace muy bien. Aparte, todo el cuerpo técnico tiene muy buena conexión con los jugadores y eso es importantísimo a la hora de trabajar".

"El buen clima, las ganas de trabajar y seguir creciendo están y ellos se entregan al máximo para potenciarnos. Es un entrenador que jugó en la U, conoce más que nadie este club y está muy bien preparado para seguir al mando de manera definitiva", cerró.