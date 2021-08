El volante de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, sólo piensa en mejorar su rendimiento y ser importante para la U, no estando en sus planes salir a préstamo a fin de año.

Marcelo Cañete no piensa en salir a préstamo: "Sería un cobarde y un hipócrita si pensara eso"

Marcelo Cañete está lejos de su mejor versión, no tiene el protagonismo que exhibía en Cobresal donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del Torneo Nacional y por eso Universidad de Chile apostó todo por el volante.

La lesión que lo dejó varias semanas afuera del equipo le pasaron la cuenta y aunque Esteban Valencia le ha dado la confianza como titular, no ha logrado convencer a los simpatizantes azules que siguen cuestionando su rendimiento.

En todo caso, Cañete quiere demostrar su capacidad y dar vuelta la situación, por eso cuando fue consultado por la posibilidad de salir a préstamo a fin de año, lo rechaza completamente.

"Mis expectativas son mejorar, ser protagonista con este club, peleando campeonatos, creando el fútbol de este equipo, entreno para eso y como dije levantando una copa a fin de año, si pienso que a fin de año me voy a ir a préstamo soy un cobarde y un hipócrita y no debería estar sentado y entrenando de la manera que lo hago, no tengo pensado eso y nada, es todo lo contrario", aseguró.

Marcelo Cañete no piensa en dejar Universidad de Chile (Agencia Uno)

Además aclaró que "estoy feliz de estar acá. Es un gran club, me han demostrado mucho cariño y respeto. Esto es largo. No tengo dudas que me va a ir bien. Con trabajo y paciencia, aprendiendo de cada partido".

Marcelo Cañete manda un contundente mensajes en el sentido de que sólo trabaja pensando en mejor. "Estoy enfocado en mejorar. Lo más importante es el equipo. Obviamente tengo que mejorar y aparecer cuando las cosas están difíciles, porque es mi responsabilidad", cerró.