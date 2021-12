Cañete no pesca el incentivo económico de la dirigencia por no descender: "El dinero a esta altura no es importante"

Universidad de Chile lo pasa mal por el complejo momento que viven en la tabla de posiciones, donde este fin de semana se estarán jugando el descenso a Primera B. Por lo mismo, en la dirigencia de la U están pensando en ofrecer un incentivo económico para mantener la categoría.

Un tema que fue abordado por el volante Marcelo Cañete, quien aseguró que la cabeza no está puesta en la plata en este momento, ya que en el plantel azul solamente piensan en vencer a La Calera.

"Sinceramente desconozco lo de incentivos, pero lo económico no es lo más importante, es ganar el partido que tanto deseamos, el plantel lo desea, el dinero a esta altura ya no es importante", comentó en conferencia de prensa.

Agregó que "deseamos ganar, sentir la alegría de abrazarnos después de tanto sufrimiento, de esta racha negativa, que no la merecemos por cómo nos rompemos el orto en la semana. Esa es la sensación del grupo. Lo económico no interesa".

Sobre lo que están atravesando, comentó que "es difícil de explicar, empezamos a conseguir buenos resultados, peleamos arriba y de repente empezamos a perder y no encontramos la solución. No le encuentro explicación a no ganar hace mucho tiempo. Nunca me pasó".

Sobre lo que han trabajado con Cristián Romero para el duelo ante los cementeros, indicó que "hace hincapié en el orden táctico, no dejar espacios libres, pues con esta racha esos detalles los dejas pasar y te hacen un gol con el que puedes perder el partido. Hemos recibido menos goles y en eso se ha mejorado".