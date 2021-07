Marcelo Cañete se siente más cómodo con Esteban Valencia que con Rafael Dudamel: "Entra más en lo que es mi juego"

Marcelo Cañete llegó a Universidad de Chile con la difícil tarea de tomar el lugar de Walter Montillo. Pero ni con Rafael Dudamel ni con Esteban Valencia ha tenido el rendimiento esperado. Eso sí, para el jugador ahora las cosas estarían más inclinadas a su favor.

Junto al técnico venezolano, el volante argentino que brillara en Cobresal no pudo desplegar todo su potencial, mientras que con el interino chileno solo logró sumar algunos minutos en el choque ante San Luis de Quillota por Copa Chile. No obstante, eso y los últimos entrenamientos han marcado una gran diferencia.

En conversación con Deportes en Agricultura, Cañete abordó el cambio de técnico de vivió el plantel de la U y aseguró que con Dudamel le costó adaptarse a su estilo. "Son totalmente diferentes los trabajos de cada uno. Él era más estructurado, de cerrar más los espacios y esperar un poco más y a veces el no poder desrordenarte te complicaba. También nosotros dejamos mucho que desear", reconoció.

Cañete reconoció que el estilo de Dudamel complicaba su juego en la cancha. Foto: Agencia Uno

"Ahora con el profe Valencia es diferente porque, dentro del orden, podemos desordenarnos, ocupar otros espacios, sorprender al rival. Da esa libertad de poder moverse, entra más en lo que es mi juego y a la hora de poder generar, creo que se hace más fácil", agregó, dejando en claro que se siente mucho mejor en cancha con el interino.

Cañete no se quedó ahí y detalló por qué junto al actual técnico azul le es más fácil mostrar sus cualidades. "Si rompes el desorden para ocupar espacios que el rival no espera, uno puede hacer daño. Me siento más cómodo, pero tenemos muchísimos que mejorar", insistió.

Finalmente destacó lo que está mostrando la U junto a Valencia. "La idea es esa, pasar más tiempo con la pelota y ser más agresivos en el ataque. La defensa está fuerte y los volantes también. Realizar el juego es mi deber y del chico Brandon que lo hizo bien, pero necesitamos mejorar".