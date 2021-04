Marcelo Cañete defiende reunión en la casa de Rafael Dudamel: "No lo veo tan mal"

Universidad de Chile vive días agitados luego de la polémica reunión de Rafael Dudamel con algunos integrantes del plantel. El técnico realizó una junta de su hogar en plena cuarentena en la capital, lo que generó desde críticas hasta un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud.

Lo ocurrido tiene la grande a nivel dirigencial, ya que les suma un dolor de cabeza a la paupérrima campaña al mando del venezolano. Pero sorpresa causó este lunes la defensa que realizó Marcelo Cañete al estratega.

El volante rompió el silencio al respecto y, en conversación con La Tercera, reconoció que estuvo en la reunión junto a Dudamel. "Sí, participé. Fue asunto de trabajo, fue breve", justificó el argentino.

Cañete aseguró que se respetaron las medidas en la reunión con Dudamel. Foto: Agencia Uno

Según lo explicado por Cañete, en la junta se respetaron los protocolos pese a que ni siquiera debieron reunirse. "Con todos los resguardos, con todo. Pero como es la U, sale todo. Se filtran muchas cosas que no son verdades. Ahora eso duele. Hay que saber convivir con eso".

El volante no se detuvo ahí aseguró que no hay nada malo en lo ocurrido. "No lo veo tan mal porque nos podríamos haber juntado en el CDA y es lo mismo. Por comodidad fuimos a la propiedad del entrenador. Pero fue por un asunto de trabajo. Te das cuenta de lo que pasa en los clubes grandes y hay que tener más cautela".

Por otro lado, Cañete recalcó que en la U se están respetando las medidas. "Siempre mantuvimos. No es fácil. Uno trata de prevenir en todo momento. El tema es que no sabes en qué momento te puede agarrar. Nosotros nos cuidamos, llegamos al club media hora antes, nos cambiamos, nos vamos a entrenar y nos vamos sin ducharnos a nuestras casas. Y lo seguimos haciendo".

"El tema es que uno no es ajeno. Como somos un plantel, entrenamos todos juntos y en algún momento compartes roce, o algo.. Lamentablemente nos tocó y nos perjudicó", sentenció.

Por ahora, en Universidad de Chile están a la espera de lo que defina la Seremi de Salud, que podría imponerles una alta multa por lo ocurrido.