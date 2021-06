La ilusión de Cañete con la salida de Dudamel: "Cuando llega un técnico nuevo la esperanza se renueva"

Un desgarro en el aductor derecho sufrió Marcelo Cañete a comienzos de mayo. Una lesión muy delicada para el volante, que no pudo estar en la recta final de la era de Rafael Dudamel en Universidad de Chile, donde los resultados no acompañaron al equipo.

Situación que le provocaba mucha impotencia el ex Cobresal, quien aseguró en el canal oficial de Youtube del club que "a cualquier jugador le pasa que cuando está lesionado y no puede ayudar, siente frustración. Uno quiere aportar su granito de arena, te deja triste no estar, pero fueron solameten cinco semanas aunque se hablaba de un poco más. Pasó rápido".

Agrega que "venía muy confiado, de una buena temporada. Después tocó el Covid, eso fue duro, te mata el ritmo que traes. Pierdes estado físico, pero tampoco es excusa. Siempre te exigen al máximo en un club grande. Debo estar fuerte de cabeza, enfocarme en lo que es mi juego, hay una nueva etapa, nueva idea, nuevo DT".

Por lo mismo, asegura que su lesión quedó en el olvido. "Estoy súper contento porque me he recuperado, voy progresivo, despacio, fue algo grave. De a poco voy agarrando ritmo, poniéndome bien físicamente. Hay que pensar que queda poco para Copa Chile y el objetivo es llegar de la mejor manera".

Marcelo Cañete salió lesionado ante Wanderers a comienzos de mayo. Ya está recuperado de esa lesión en el aductor. Foto: Agencia Uno.

Por lo mismo, manifestó que "a corto plazo, buscaré mi mejor versión, mi mejor nivel, junto a mis compañeros. Se vienen partidos de Copa Chile donde se puede buscar el mejor nivel de cada uno. Queremos que la U sea un equipo respetable, ser protagonistas, tener la sensación de que vamos a ganar. Esa confianza se crece cuando vas ganando partidos, queda mucho para fin de temporada".

Finalmente, indicó que esa confianza solo se logra consiguiendo victorias, las que piensa que llegarán luego de la salida de Rafael Dudamel. "Necesitamos generar esa confianza, tener el 80% de seguridad que sales a ganar. Trabajamos mucho para eso y se dice que cuando llega un cuerpo técnico las esperanzas se renuevan, hay que trabajar en eso y esperamos que a fin de año estemos levantando una nueva copa".