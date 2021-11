Marcelo Cañete habló tras la nueva derrota de Universidad de Chile en el clásico frente a la Católica. La U estira la oscura racha de derrotas con la séptima caída en línea y queda al borde de la promoción con el sentimiento de haber sido perjudicados por el arbitraje de Julio Bascuñán.

“Creo que hicimos un gran primer tiempo ante un rival que está peleando el campeonato. Lo manejamos bien sabiendo nuestra complicada situación. Pero hay cosas que te dan bronca, se nos hace difícil todo y hay detalles que no podemos dejar pasar como el penal que no nos cobraron. No es llorar, simplemente es darse cuenta que si fuera al revés ese penal… De ahí empieza a cambiar la cosa”, dijo Cañete en conversación con TNT Sports.

El volante azul agregó que “el árbitro nos decía que no era penal, nosotros revisamos y fue claro penal. Entonces son cosas que venimos peleando hace mucho tiempo, contra todo esto, obviamente somos los principales responsables de esta situación y nos hacemos cargo, somos conscientes de eso y vamos a luchar hasta el final, pero no podemos dejar parar estos detalles”.

Respecto a su reacción y visible molestia al ser reemplazado en el segundo tiempo consideró que “me sorprendió el cambio porque, si bien las ultimas pelotas no me habían salido, creía que no estaba haciendo un mal partido y me sentía bien para seguir intentando y dar un poco más. Al jugador no le gusta salir, me calenté, son decisiones del técnico. Pero siempre fui respetuoso y el que entra también espera dar lo mejor”.

Por último el jugador del Chuncho fue consultado por el momento de la U y la forma que debe encontrar la U para alejarse del fondo de la tabla en lucha por no descender a Primera B.

“La situación es compleja, pero creo que si jugamos como en el primer tiempo de hoy tendremos chances de ganar y vamos a luchar hasta el final, porque la U se merece estar en una mejor posición”, expuso Cañete.

“Hay que entender de esta situación y ser realista de lo que somos capaces, de nuestro déficit y corregir. No regalarse. En estas rachas una desconcentración te cuesta cara. Y cuando puedes hacer daño no errar. Hay que ser inteligentes y tratar de que no nos hagan goles”, manifestó.

Marcelo Cañete sentenció que “el equipo quedo con la sensación buena del primer tiempo, no es fácil jugar en una situación así. La gente quiere que ganemos y nosotros queremos dar más, se te llena la cabeza y se te pone cuesta arriba. Nuestro primer tiempo fue muy bueno contra un gran rival que ya tiene plasmada su forma de juego, incluso fuimos superiores por mementos. Queremos darnos una alegría a nosotros como jugadores, a los hinchas y a nuestras familias, porque estamos todos sufriendo”.