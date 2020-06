Marcelo Barticciotto: "Pellegrini no me quiso en Universidad de Chile"

Marcelo Pablo Barticciotto fue el invitado de este domingo del programa El Lado B, que conduce el periodista Leonardo Burgueño en Youtube.

En ídolo de Colo Colo contó una historia que pudo cambiarlo todo: pudo llegar a Universidad de Chile, sin embargo, el entrenador azul en ese momento, Manuel Pellegrini, determinó otra cosa.

"Jorge Ghiso que jugó en Chile le habló de mí a la gente de Everton, pero la gente de Everton dijeron que no, y después le habló de mí a Manuel Pellegrini que estaba en la U, pero Pellegrini le dijo que en ese momento no necesitaba delanteros", aseguró Barti.

Barticciotto en el último Festival de Viña del Mar (Agencia Uno)

Pellegrini prefirió traer en ese momento un arquero: Héctor Giorgetti, el que fue el guardametas titular en la campaña que terminó con la U yéndose al descenso en 1988.

Al final Barticciotto llegó a Colo Colo convirtiéndose a la postre en un ídolo de la institución, pero no todo fue miel sobre hojuelas, es lo que también confesó el ahora comentarista de Radio Cooperativa.

"Al principio yo me quería ir, extrañaba mucho a mi familia. Arturo (Salah) me recomendó un psicólogo, que me ayudó mucho, y después permitió que mi hermano viniera a Chile, entrenara con nosotros y concentrara conmigo. A él le debo gran parte de mi carrera y a mis compañeros también", cerró.