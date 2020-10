Marcelo Allende y el interés de Universidad de Chile: "No me han llamado, pero la U es un club que atrae"

Universidad de Chile no sólo piensa en Deportes Antofagasta, rival al que enfrentará este jueves a las 16:00 por la fecha 15 del Torneo Nacional.

Los azules saben que deben reforzarse de cara a la segunda rueda, más aún considerando las sensibles bajas por lesión de Pablo Aránguiz y Franco Lobos. Como apenas tienen un cupo de extranjero, y las posibilidades de fichar jugadores chilenos es remota por la restricción de minutos, en el segundo piso del Centro Deportivo Azul miran con buenos ojos tentar a jugadores nacionales que actuen en el extranjero.

Uno de ellos es Marcelo Allende, volante que juega actualmente en el Torque de Uruguay (club propiedad del mismo dueño del Manchester City) y al que Hernán Caputto conoce muy bien.

"No la verdad no me han llamado, estoy acá en Uruguay en Torque, terminó el torneo y ahora pensando, no tenía idea, no he visto nada", asegura el ex Cobreloa ante la consulta de Redgol.

Eso sí, el mundialista sub 17 no esconde que le seduce la idea de jugar en el cuadro universitario.

"Obviamente la U es un club que atrae, claro que me gustaría, pero estoy bien acá y no me han dicho nada y acá las cosas se están haciendo bien", cerró.