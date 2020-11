Manuel de Tezanos le tira las orejas a Ángelo Henríquez: "Mijito, no suba fotos a redes sociales"

La imagen de Ángelo Henríquez de paseo por la costa de Zapallar ha sacado ronchas entre los hinchas de Universidad de Chile, que ven cómo el criticado delantero aprovecha el día libre para una escapada veraniega.

Y la fotografía llegó a ojos de Manuel de Tezanos, quien cuestionó duramente la exhibición del jugador en un momento complejo para la U. "No encuentro descabellado querer liberarle la cabeza a un jugador como Ángelo Henríquez", dijo en Deportes en Agricultura.

"Lo que le habría dicho es 'mijito, no suba fotos a redes sociales, porque su descanso, su ida a la playa va a generar un montón de ruido. Entonces, no haga leseras, no suba fotos, cómo va a subir fotos'", sentenció el comunicador.

Henríquez hizo un trabajo regenerativo y posteriormente se fue a la playa, donde fue retratado en el Instagram de su polola. "Está bien que la foto la haya subido la novia, pero ella tiene su Instagram abierto", reflexionó Manoel.

Manuel de Tezanos manifestó su molestia por la situación de Ángelo Henríquez en su día libre. Foto: Agencia Uno

"A mí me ha pasado, que he pedido días en ciertos trabajos, en momentos en que estoy demasiado estresado. Pero no ando subiendo fotos en la playa, muerto de la risa, mientras mis compañeros me están cubriendo", subrayó el periodista.

Por eso, De Tezanos bramó. "Y eso que yo no tengo hinchas, a nadie le importa lo que yo haga. Pero hay una cuestión de tino que no tiene. Ella no debió subir esa foto, porque si realmente quiere a su pololo, tendrá que protegerlo", refrendó.

"Y si es objeto de críticas, si ha tenido malos partidos, si se habla de los sueldos más altos y que no han estado a la altura, protéjanlo. No suban la foto. ¿Es necesario hacer esto? Yo creo que es innecesario", estimó.

Según el comunicador, todo fue una mala idea. "Te digo: no encuentro nada de malo que le den el día libre, pero las redes sociales son brutales y decidieron ir a meterse a Zapallar más encima, como para meter un poquito más de ají", cuestionó.

Es el efecto de las redes sociales frente a la conducta del jugador. "Respeto la decisión si es que se tomó. La entiendo, incluso. Pero el tino es lo que no puedo entender. Cuál es la necesidad, con qué necesidad sube esa foto", puntualizó.

Y es que nadie gana con la polémica, "sabiendo que va a dejar la escoba, como está ocurriendo en Twitter. Está todo el mundo retuiteando la foto, en Instagram la comentan. Eso en algún momento le va a llegar al jugador y lejos de descansar, lo único que va a hacer es estresarlo y angustiarlo", completó De Tezanos.