Manuel Iturra y su recordada pelea con Luis Musrri en el Caracol: "Me sacaron la cresta"

Manuel Iturra, el ahora ex mediocampista nacional, recordó su pelea con Luis Musrri cuando el Colocho se iniciaba en el fútbol profesional como canterano de Universidad de Chile. Aquella rosca en el Caracol Azul fue muy comentada en 2002.

“¿Fue en buena? Fue una pelea muy en buena…”, contó entre risas Iturra a La Magia Azul por RedGol, agregando que “me sacaron la cresta. Tenía 17 años, traté de defenderme no más. Uno sabe las peleas que puede ganar y cuáles no. Era muy chico. Hoy ya no pasa de ser más que una anécdota”.

Complementa que “nunca más tuve problemas con Musrri. No me considero rencoroso y después hablamos el tema. Se solucionó en el momento. Incluso en algunas concentraciones compartíamos habitación”.

Cabe consignar que este pasado lunes el volante que comenzó el año como jugador de Deportes Iquique anunció que colgó los botines.