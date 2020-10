Malos resultados en partidos claves nublan el futuro de Hernán Caputto en Universidad de Chile

La derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica este domingo en San Carlos de Apoquindo movió las aguas en el elenco universitario. Es que los partidos claves no han sido escenario de sonrisas para la U durante esta temporada.

Veamos. En Copa Libertadores no hubo nada que hacer frente a Internacional de Porto Alegre. En Copa Chile perdió el clásico con Colo Colo, luego empató ante los Albos por el Campeonato Nacional en un partido con gusto a nada.

Precisamente en liga perdió con Huachipato, Unión Española y la UC, estos últimos de manera consecutiva, lo que puso a raya cualquier ilusión universitaria por pelear la corona. Hoy sólo quedan los torneos internacionales como botín.

Un panorama que no es tan negativo para un equipo que el año pasado terminó en zona de descenso. Pero que no está a la altura de lo que pretenden los hinchas azules, ilusionados por la llegada de Walter Montillo y del goleador del fútbol chileno, Joaquín Larrivey.

Hernán Caputto suma seis victorias, seis empates y cinco derrotas esta temporada con Universidad de Chile. Foto: Agencia Uno

Pero cuando le preguntaron por la continuidad, Caputto les tiró la pelota a los dirigentes. "No es pregunta para mí. A nadie le gusta perder, yo sé lo que pesan en este club los resultados, hay cosas planteadas desde principios de año", dijo tras la última caída.

"Hoy se perdieron dos partidos, no cinco", se excusó. "Hay que hacer cambios. No queremos que esto nos haga daño, tenemos que trabajar, ver bien los errores. Eso se hace con trabajo, no con desesperación", agregó.

De momento, la parte directiva se mantiene en reflexión y avisó luego del último directorio que la continuidad de Caputto será evaluada al término de la primera rueda. Es decir, antes de fin de mes el DT necesitará un respaldo para continuar.

Por lo pronto vendrán nuevos desafíos para el cuadro universitario. El próximo domingo será anfitrión de Deportes La Serena, que tendrá técnico nuevo, y cuatro días después se viene la dura visita a Deportes Antofagasta.

Un desafío que el técnico deberá saldar con números positivos para evitar que los resultados pongan un signo de interrogación sobre su futuro como entrenador de la U.