Manuel Pellegrini y su lapidario recuerdo de su descenso con la U: "Me faltó experiencia para tomar a un club donde no había dinero para pagarle a los jardineros"

La temporada 1988 será recordada para siempre por los hinchas de Universidad de Chile, y no por algo positivo, sino porque fue la primera y única vez que el equipo azul descendió a Segunda División.

El DT de aquel conjunto azul fue Manuel Pellegrini, que con 35 años vivía su primera experiencia en una cabina técnica, y le tocó sufrir con el peor dolor de su carrera como entrenador, que luego lo llevó a brillar a Europa, incluso, dirigiendo a los poderosos Real Madrid y Manchester City.

El Ingeniero recuerda aquella experiencia, porque en diálogo con Deportes en Agricultura acusó falta de experiencia al tomar al equipo estudiantil, que por aquellos años vivía una profunda crisis financiera.

Manuel Pellegrini inicia su campaña en Betis - Getty

"Lo tuve en un momento complicado, me la jugué por el cariño que le tuve a la institución. Me faltó experiencia para tomar a un club en un minuto donde no había dinero para pagarle a los jardineros. Perdí, levanté la cabeza y seguí", recordó Pellegrini.

Al ser consultado sobre si en el futuro regresaría a la U, indicó que "fueron 14 años de mi vida en la U, toda mi familia es de la U, pero veo un poco distante mi futuro con el de la U".

Por ahora el DT nacional empieza un nuevo desafío en Real Betis, donde dirigirá al también nacional Claudio Bravo.