Luis del Pino Mago: "El primer año en Palestino fue muy bueno, me llevó a llegar al equipo más grande de Chile"

Luis del Pino Mago fue uno de los refuerzos de Universidad de Chile este 2020 y de un comienzo con dudas pasó a ser uno de los inamovibles en el esquema del entrenador azul Hernán Caputto.

En conversación con La Tercera, el venezolano hace un resumen de su estadía en Chile. "El primer año en Palestino fue muy bueno, me llevó a llegar al equipo más grande de Chile. En un año es un gran salto. En la U sufrí con el proceso de adaptación, dos o tres partidos, donde fue muy emocional, porque perdimos, la presión era distinta, todo se manejaba muy diferente. Pero cuando el equipo empezó a levantar, se facilitó todo", cuenta del Pino.

Agregando que "perder el primer partido, encima una final, me afectó muchísimo. Pero con los partidos me fui sintiendo mejor. En los últimos, me había sentido óptimo mental y físicamente, y eso ayudó en mi rendimiento.

El defensor también tiene muy buenos comentarios para Hernán Caputto. "Ha manejado muchas situaciones bien. Los trabajos en cancha son muy buenos, ha tratado de mantener al grupo junto, unido. Es parte del equipo, ha aportado muchísimo", asegura.

Consultado si le incomoda el que haya tenido que reemplazar a Jean Beausejour en la posición de lateral izquierdo, el ex Palestino confiesa que no. "Es que jugué mucho tiempo de lateral en Venezuela. Más que de central. Y acá me tocó más de central. A pesar de que los recorridos son diferentes, son posiciones parecidas, perfiles iguales. No tengo una posición más cómoda. Juego donde el equipo más me necesite", explica.

Para el final, Del Pino Mago asegura que en la U le perdieron el miedo al descenso. "Sí, totalmente. Ese envión anímico de esos partidos nos ha ayudado a reenfocarnos en nuevos objetivos, a perder ese miedo de perder y acostumbrarnos a ganar", cerró.