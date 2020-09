Luis Rojas revela el error que le hizo perder la confianza de Hernán Caputto en la U

Luis Rojas sorprendió al mercado al ser vendido al Crotone de Italia por un monto cercano a los 2 millones de euros, pero antes de comenzar su nueva etapa en Italia, el joven hizo una fuerte reflexión acerca de su estadía en Universidad de Chile.

A pesar de tener apenas 18 años, el mediocampista pareciera tener la película bastante clara, y así lo demostró al hablar abiertamente de un desafortunado momento que le habría llevado a perder la confianza del entrenador azul, Hernán Caputto.

En conversación con Todos Somos Técnicos de CDF, Rojas reconoció una indisciplina que le costó gran porcentaje del respaldo del estratega de Universidad de Chile y, ergo, menos minutos en cancha:

"Cuando más la embarré fue una vez que llegué tarde en la mañana a una charla. Ahí baje uno o dos escalones y queda en la mente del técnico. No me ayudó para nada", relató el centrocampista.

De todas formas, y como manera de excusar su acción, Luis Rojas aseguró que nunca se enteró de la instancia a la que finalmente se presentó con retraso:

"Yo no tenía idea que había charla, siendo súper sincero no tenía idea. Tampoco es para excusarme, llegué tarde", reflexionó.

A pesar de todo, el nuevo y flamante refuerzo del Crotone de Italia reveló que su relación con Hernán Caputto es muy buena:

"Al profe lo conozco hace dos años y ha sido un aporte para mí, me ha tratado siempre súper bien. En la U me subió al primer equipo y me dio la oportunidad de debutar", relató el ahora ex azul.