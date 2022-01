Este lunes fue el comienzo de la pretemporada de Universidad de Chile, donde una mitad del plantel se dirigió a la Clínica MEDS para realizarse los exámenes médicos pertinentes, y la otra mitad acudió al Centro Deportivo Azul para ejercitarse.

Pero no sólo el inicio de los entrenamientos fue noticia en la U, porque también se presentó formalmente al nuevo entrenador, el colombiano Santiago Escobar, el que dio una conferencia de prensa en conjunto con el gerente deportivo Luis Roggiero y el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Precisamente el "manager" del club universitario, dio detalles de cómo y por qué se contrató al ex DT de la Universidad Católica de Ecuador.

"Fruto del trabajo de 4 ó 5 meses, proceso que se divide en cuatro etapas. Con el club vimos los atributos que debía tener el DT de la U, luego se hizo primera preselección y se vieron partidos de los candidatos. Vimos 15 partidos por entrenador, eso lo complementamos con entrenamientos para conocer a sus equipos, en diferentes etapas, identificar tendencias", aseguró Roggiero.

Agregando que "luego de ese filtro, tras asegurar la propuesta del entrenador, hicimos entrevistas. Una parte de fútbol para descomponer lo que veíamos en sus equipos para plasmar sus ideas de juego y por otro lado una entrevista de tipo contextual, para evaluar la sensibilidad del entrenador en sus atributos".

El ejecutivo explica que "se filtró a los entrenadores que mejor pensábamos para el club y luego conocer al entrenador a través de los jugadores, como percibían las características del entrenador en gestión de grupo y forma de comunicación. Hicimos una terna al directorio y recomendamos a Santiago Escobar.

Roggiero cuenta que una vez que le dieron luz verde para ir por el colombiano "la negociación llegó a buen puerto y es un honor tenerlo acá. Tiene una vasta trayectoria, se adapta a las culturas y eso ayudará en la transición a la U. Ha dirigido equipos relevantes como ahora le toca la U".

Para el final, el gerente deportivo abordó las críticas recibidas por sólo mirar el mercado ecuatoriano.

"La verdad es que no estoy al corriente de esas críticas, evidentemente tengo conocimiento amplio y profundo de Ecuador, de ahí vengo, pero eso no me limita a mí la visión. Desde ahí teníamos visión abierta a Sudamérica y al mundo. Creo que el talento no se delimita a un país específico, en la medida que nos abramos encontraremos mejores oportunidades para el club", cerró.