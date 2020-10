Luis Musrri y un regreso a la U: "Es mi casa y ojalá se pudiera dar. No me estoy candidateando"

Luis Musrri se sinceró respecto de su paso por Universidad de Chile en 2016, haciendo un duro repaso por los errores cometidos y cómo sus decisiones afectaron su relación personal con Víctor Hugo Catañeda.

El entrenador chileno habló sin tapujos con Las Últimas Noticias acerca de su época en la U, donde no logró alcanzar una de las metas trazadas por la dirigencia azul:

"Cuando llegué a la U con Víctor Hugo (Castañeda) la meta que nos pusieron era clasificar a una copa internacional y así nos renovarían. Pero al final eso no pasó", comentó el DT.

Además, Musrri reconoció sus equivocaciones, revelando que no debió seguir en el cuerpo técnico universitario tras la partida de Castañeda:

"Ahí cometí dos grandes errores. Irme de La Serena y después quedarme cuando Castañeda no siguió. Yo me di cuenta que iba a ser el ayudante técnico y no tenía poder de decisiones. Después me quedé en las inferiores, viajé por Europa para ver los métodos de trabajo y cuando volví me pusieron en la sub 13. Me estaban invitando a irme y partí", reconoció.