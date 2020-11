Luis Musrri y salida de Walter Montillo de la U: "Aún es tiempo para poder conversar si el cuerpo técnico lo tiene contemplado"

Universidad de Chile vive un remezón en la previa del clásico universitario ante la UC. Los azules sufre luego de que Walter Montillo anunciara su salida del club para el próximo año.

La ardilla conversó con Radio ADN y reveló que no llegó a acuerdo con la directiva luego de que estos demoraran en los acuerdos a los que habían llegado. Una situación que genera un terremoto en un momento donde intentan meterse en la pelea por el título y escapar del descenso en la tabla acumulada.

Luis Musrri, ídolo del cuadro estudiantil, analizó los dichos de Montillo en La Redgoleta de Redgol y aseguró que "le costó mucho para regresar a la U. Siempre expresó las ganas de volver y futbolísticamente lo ha hecho muy bien. Yo era reacio a su rendimiento, pero ha sido altísimo".

Walter Montillo no seguirá en la U la próxima temporada. Foto: Agencia Uno

Para el emblema azul, ambas partes pueden llegar a acuerdo, pero siempre y cuando Rafael Dudamel lo pida. "Aún es tiempo para poder conversar en caso de que el actual cuerpo técnico lo tenga contemplado para su plantel y que calce con lo que quiere la directiva en estos momentos. Son situaciones que se han repetido, pero no creo que sea un actuar de los dirigentes. Sería una muy mala práctica".

Montillo sería otro de los jugadores que se va del club con polémica con la directiva. Para Musrri, la actitud de Azul Azul con su crack "no quiere decir que tengan una manera de actuar con los jugadores con historia en la U. Me parece que lo de Walter estaba decidido de antes del cambio de técnico. Él decía que le ofrecieron renovar antes y con el nuevo DT quizás las cosas cambiaron".

Finalmente el eterno capitán aseguró que la situación no debería afectar de cara al duelo con la UC. "El fútbol, cuando uno entrena y entra a la cancha, las cosas se dejan de lado. Quizás Walter en lo personal puede estar bastante dolido, pero no sé qué ascendencia tiene en el camarín como para que no esté bien".

"Si tiene ascendencia en el grupo, puede ser contraproducente para lo que queda de campeonato, me parece una situación compleja no solo por el clásico sino por el momento de la U, que está cerca de copas internacionales y la zona baja", sentenció.