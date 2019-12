Luis Musrri se refiere a la salida de Herrera: "Creo que no era el momento de Johnny, que tenía para jugar un rato más"

Luis Musrri actualmente entrenador de Independiente de Cauquenes y uno de los máximos referentes de la historia de Universidad de Chile, conversó con el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa sobre lo ocurrido con Johnny Herrera.

"Tengo pensado hablar mañana con Johnny, tenemos una muy buena relación y como futbolista es muy difícil dejar el club de toda tu vida. Espero que las razones sean netamente deportivas. Lo vamos a extrañar mucho, será una pena no verlo jugar con la camiseta de la U, como hincha será una pena no tener al capitán defendiendo nuestros colores", aseguró el ex mediocampista.

Musrri cree que "que hablar de justicia en el fútbol cuesta un poco, porque todos tenemos un plazo de término, pero creo que no era el momento de Johnny, que tenía para jugar un rato más, pero la decisión la tomó el cuerpo técnico junto con los regentes de Universidad de Chile, pero nos quedaremos con el gran recuerdo que dejó en la U, entregándose siempre".

El Fogonero puntualiza que igualmente no entiende la salida de Herrera de la U. "Uno siempre encuentra injusto cuando lo sacan, sobretodo alguien con el carácter de Johnny. Lo extraño es que lo ocuparon en los últimos partidos, cuando la cosa estaba más difícil, eso es lo raro, porque el técnico estimó que era más que Fernando De Paul para esos partidos, pero no lo considera así para el próximo año", argumentó.

El mundialista en Francia 1998 confiesa que hay un tema que lo pone triste. "Lo que me da pena es no ver a Johnny Herrera jugar un último partido por la U, eso me duele como hincha".